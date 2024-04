POL-F: 240418 - 0409 Frankfurt - Bahnhofsviertel - Sindlingen: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots) - (yi) Ein bislang Unbekannter stahl am frühen Morgen des 17. April 2024 das Mobiltelefon eines Mannes. Die Polizei bittet um Mithilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge gegen 03:45 Uhr wie der Geschädigte in der Moselstraße mit dem Tatverdächtigen in ein Gespräch geriet. Hierbei griff der Dieb in die Hosentasche des Mannes und ...

