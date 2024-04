Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240417 - 0406 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(yi) Ein bislang Unbekannter stahl am frühen Morgen des 17. April 2024 das Mobiltelefon eines Mannes. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge gegen 03:45 Uhr wie der Geschädigte in der Moselstraße mit dem Tatverdächtigen in ein Gespräch geriet. Hierbei griff der Dieb in die Hosentasche des Mannes und nahm dessen Mobiltelefon an sich. Nachdem er dieses verstaut hatte, entfernte er sich in Richtung Taunusstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175cm groß, schlankes Erscheinungsbild, schwarze Cornrows, schwarzer Bart; trug eine schwarze Mütze mit der Aufschrift "SV 1919 Niederursel", eine graue Jacke, weiße Sneaker und eine goldene Uhr am linken Handgelenk.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 beim 4. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

