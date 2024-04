POL-F: 240416 - 0403 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Videoschutzanlage zeigt erneut ihr Können

Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Sonntagmorgen kam es in der Niddastraße zu einem Raub. Der Täter flüchtete mit der Beute, die Polizei sucht Zeugen. Gegen 10:00 Uhr hielt sich der 39-jährige Geschädigte und der unbekannte Täter in einer Bar auf. Als sich beide vor die Tür begeben hatten, schlug der Unbekannte mit der Faust und mit einer leeren Flasche auf den ...

