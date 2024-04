Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt) Unfall mit leicht verletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag (13.04.2024) ereignete sich gegen 10.30 h ein Verkehrsunfall auf der K1 zwischen Neustadt an der Weinstraße und dem Ortsteil Lachen-Speyerdorf, bei welchem eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Fahrzeugführerin eines Nissans erkannte den Bremsvorgang eines vor ihr in Richtung Neustadt an der Weinstraße fahrenden Pkw zu spät und fuhr auf diesen auf, so dass sich auch die Airbags ihres Pkw öffneten. Die Fahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst behandelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell