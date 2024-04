POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Haßloch (ots) - In der Nacht vom 13.04.2024 auf den 14.04.2024 wurden im Ortsbereich Haßloch insgesamt drei Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt. Zunächst wurde gegen 23:20 Uhr in der Bahnhofsstraße in 67454 Haßloch ein 46 Jahre alter Haßlocher dabei beobachtet, wie dieser auf sein Fahrrad stieg und die Fahrt antreten wollte. Dieser hatte jedoch 1,32 Promille. Weiter wurde gegen 01:30 Uhr in der Krämergasse ...

mehr