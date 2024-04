Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrten verhindert

Haßloch (ots)

In der Nacht vom 13.04.2024 auf den 14.04.2024 wurden im Ortsbereich Haßloch insgesamt drei Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt. Zunächst wurde gegen 23:20 Uhr in der Bahnhofsstraße in 67454 Haßloch ein 46 Jahre alter Haßlocher dabei beobachtet, wie dieser auf sein Fahrrad stieg und die Fahrt antreten wollte. Dieser hatte jedoch 1,32 Promille. Weiter wurde gegen 01:30 Uhr in der Krämergasse in 67454 Haßloch ein 41-Jähriger Fahrradfahrer kontrolliert, der ebenfalls mit 1,54 Promille deutlich alkoholisiert war. Letztendlich wollte gegen 04:10 Uhr in der Kirchgasse in 67454 Haßloch ein 21 Jahre alter Haßlocher in sein Fahrzeug steigen und die Fahrt antreten. Bei der Kontrolle des Herren, konnte bei diesem ein Wert von 0,71 Promille festgestellt werden. Allen drei Personen wurde die Weiterfahrt untersagt, sodass diese ihren Weg nach Hause zu Fuß antreten mussten.

