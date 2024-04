Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Seit mehreren Monaten kein Fahrzeug mehr führen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... darf ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße, welcher am 13.04.2024 um 23:40 Uhr in der Ludwigstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass dem Fahrer bereits seit Oktober letzten Jahres untersagt wurde von seiner Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen. Außerdem hätte dieser seinen Führerschein zu diesem Zeitpunkt abgeben müssen. Da der 30-Jährige jedoch am heutigen Tag seinen PKW führte, machte sich dieser wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar. Dessen Führerschein wurde beschlagnahmt und wird der zuständigen Behörde weitergeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten abschließend übergeben. Die Führerscheinstelle wird nun ebenfalls über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell