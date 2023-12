LPI-SLF: Diebstahl mehrerer Weihnachtsbäume

Saalfeld (ots) - In der Zeit vom 16.12.2023, 22:00 Uhr bis zum 18.12.2023, 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einkaufszentrum im Bereich Mittlerer Watzenbach in Saalfeld ein. Der oder die unbekannten Täter drangen vermutlich über das Dach ein und richteten einen geschätzten Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich an. Beute konnten die Tathandelnden nicht erlangen. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt ...

