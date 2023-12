Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in mehrere Gebäude

Neidenberga (Drognitz) (ots)

In der Zeit vom 12.12.2023 bis zum 18.12.2023 wurden in Neidenberga im Bereich des Campingplatzes in mehrere Gebäude eingebrochen und diverse Gegenstände gestohlen. Unter anderem wurde Zubehör zum Angeln oder Camping entwendet. Der entstandene Beuteschaden wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt. Der verursachte Sachschaden ist ebenfalls im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0330245 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

