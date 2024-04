Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Suche nach aus Seniorenheim abgängigen 91-Jährigen.

Herdorf (ots)

Seit heute Nacht, 07. auf 08.04.24 suchte die Polizei Betzdorf und starke Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit Drohnen und Suchhunden nach einem aus einem Seniorenheim in Herdorf abgängigen älteren Herren. Der 91-jährige hatte sich im Laufe des gestrigen Abends zu Fuß entfernt. Sein Fehlen wurde bei der routinemäßigen Überprüfung gegen 22:00 Uhr festgestellt. Die Polizei wurde informiert, nachdem das Seniorenheim zunächst ergebnislos abgesucht worden war. Weil der Senior in der Vergangenheit des Öfteren "Ausflüge" in und um die Ortslage Herdorf unternommen hat, trägt er zur Ortung eine GPS überwachte Armbanduhr, deren Akku aber vermutlich leer ist, weshalb er derzeit nicht geortet werden kann. Zur Bekleidung ist derzeit nichts bekannt. Er dürfte u.a. aber lediglich mit einem Schuh am Fuß unterwegs sein. Der andere wurde in Herdorf aufgefunden. Er ist schlank und etwa 180 groß, hat graue kurze Haare. Der Mann ist orientierungslos, weshalb die Polizei unter der Telefonnummer 02741 9260 um Hinweise bittet.

