Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fast in den Straßengraben gekippt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 20-jähriger Neustadter am 14.04.2024 um 00:58 Uhr, als er mit seinem Fahrrad die Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. befuhr. Die eingesetzten Beamten konnten beobachten, wie der junge Radfahrer starke Schlangenlinien fuhr und beinahe mit seinem Rad in den Straßengraben umkippte. Dieser konnte sich gerade noch mit viel Mühe auf den Beinen halten. Der Grund für das Verhalten des Mannes war schnell gefunden, da dieser stark alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Ferner konnte eine Betäubungsmittelbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden. Daher wurde dem Neustadter eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen und dessen Fahrrad an einen fahrtüchtigen Bekannten übergeben. Nun kommt auf den jungen Mann ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

