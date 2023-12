Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Fahrer eines roten Kleinwagens fährt zu dicht an einem E-Scooter vorbei und bringt diesen zu Fall - Polizei bittet den Kleinwagenfahrer sich zu melden

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 05.50 Uhr, ist ein Fahrer eines roten Kleinwagens auf der Heinz-Mecherlein-Straße zu dicht an einem 49-Jährigen mit E-Scooter vorbeigefahren und hat diesen zu Fall gebracht. Bei dem Sturz zog sich der Scooter-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Der Fahrer des roten Kleinwagens fuhr ohne anzuhalten weiter. Möglicherweise hat dieser den Sturz des Scooter-Fahrers nicht bemerkt. Aus diesem Grund bittet die Polizei den Fahrer des Kleinwagens oder auch Zeugen des Unfalls sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Tel.: 07424 33866, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell