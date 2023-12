Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brand in Gemeinschaftsunterkunft in der Steinstraße (30.11.2023)

Konstanz (ots)

Am Donnerstag in den späten Abendstunden ist es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Steinstraße aufgrund eines Brandes zu einem größeren Rettungskräfteeinsatz gekommen. Gegen Mitternacht löste im 2. OG des Gebäudes ein Brandmelder aus, woraufhin die Feuerwehr mit starken Kräften ausrückte. Beim Eintreffen der Wehrmänner versuchten bereits mehrere Bewohner das in einem der Zimmer ausgebrochene Feuer zu löschen. Das betroffene Stockwerk musste schließlich vollständig geräumt werden und ist derzeit nicht bewohnbar. Für dessen Bewohner organisierte die Stadt anderweitige Unterkünfte. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgas. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Neben der Feuerwehr mit 45 Mann, war auch der Rettungsdienst mit 26 Mitarbeitern im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell