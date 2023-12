Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Seniorin bei Unfall verletzt (29.11.2023)

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Straße "Am Tannenhof" ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau verletzt worden ist. Ein 26-Jähiger setzte mit einem Mercedes Sprinter zurück und touchiert eine hinter dem Fahrzeug vorbeilaufende 86-Jährige. Die Seniorin stürzte und erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell