Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240416 - 0404 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach versuchtem Diebstahl

Frankfurt (ots)

(yi) Am Montagmorgen (15. April 2024) nahmen Polizeibeamte einen 17-Jährigen fest. Dieser versuchte zuvor aus der Fahrerkabine eines LKW Gegenstände zu entwenden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchte der Tatverdächtige gegen 07:45 Uhr die Kabine. Der Fahrer führte zum Zeitpunkt des Geschehens Arbeiten an der Ladefläche durch, als eine weitere Person diesen darauf hinwies, dass sich eine Person in der Fahrerkabine befinde. Daraufhin versuchte der 61-Jährige den 17-Jährigen, welcher aus dem Fahrzeug stieg, festzuhalten. Dieser riss sich los und verschwand in unbekannter Richtung.

Durch die Videoschutzanlage konnten Beamte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Allerheiligenstraße lokalisieren und festnehmen. Sie brachten ihn auf die Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell