POL-GT: Unbekannte rauben Handtasche

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Dienstagnachmittag (12.12., 14.40 Uhr) beobachteten Zeugen Diebe, welche sich an einer Geldkassette an dem Auto eines Marktbeschickers an der Berliner Straße zu schaffen machten. Die Diebe flüchteten zunächst. Aufgrund der aufmerksamen Zeugen gelang es zivilen Polizeibeamten das Duo in der Bismarckstraße aufzutun. Es handelte sich um einen 71-jährigen Mann aus Duisburg und einen ...

mehr