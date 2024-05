Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrerin erfasst Rollstuhlfahrerin und flüchtet (14.05.2024)

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall auf der Königstraße ist am Dienstagvormittag eine Rollstuhlfahrerin schwer verletzt worden. Eine 77-jährige Fahrerin eines Toyota RAV4 war im Kreisverkehr Stadionstraße unterwegs und fuhr nach rechts auf die Königstraße aus diesem heraus. Hierbei erfasste die Frau eine 56 Jahre alte Rollstuhlfahrern, die mit einem Elektrorollstuhl die Königstraße auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Landratsamt Rottweil überquerte. Die Frau stürzte auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen am Kopf und Becken zu. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt in Richtung Friedhof fort. Dort konnte sie von einem Zeugen angetroffen werden, der die Polizei informierte. Um die schwerverletzte Rollstuhlfahrerin kümmerte sich der Rettungsdienst. Sie musste zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Beamten stellten den Führerschein der Autofahrerin wegen der Unfallflucht sicher. Der entstandene Sachschaden am Toyota wird von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Am Rollstuhl entstand ein eher geringer Schaden.

