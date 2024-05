Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Möggingen, Lkr. Konstanz) Diebe "bedienen" sich aus unverschlossenen Autos (15.05.2024)

Möggingen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch haben sich Diebe in der Rossittenstraße aus mehreren unverschlossenen Autos "bedient". Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr entwendeten die Unbekannten aus vier in der Hofeinfahrt eines Anwesens abgestellten Wagen diverse Gegenstände. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Rossittenstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, unbeaufsichtigte Autos immer abzuschließen und keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen.

