Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekanntee entwenden hochwertige Fahrräder am Konzil - Polizei sucht Zeugen (11.05.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Samstagabend, gegen 18 Uhr, in der Nähe des Konzils ereignet hat. Unbekannte Diebe knackten die Schlösser von zwei im Bereich zwischen Konzil und Imperia an einer Laterne angeketteten hochwertigen E-Bikes samt daran hängender Helme.

Die beiden blauen und grünen Räder der Marke Cube haben einen Gesamtwert in Höhe von rund 8.000 Euro.

Zur Tatzeit war der Bereich stark frequentiert, so dass Zeugen, oder Personen, die Verdächtiges beobachtet haben gebeten werden, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

