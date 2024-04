Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Schwerer Unfall auf der A8

Die Polizei sucht Zeugen nach einem schweren Unfall am Dienstag Morgen auf der A8.

Ulm (ots)

Kurz nach 7 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen zwei Autos in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Bereich des Parkplatz Kornberg stießen der VW und der Opel aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Der Fahrer des Opel erlitt schwerere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ersthelfer kümmerten sich um die beiden Beteiligten. In weiterer Folge kam es wenige Minuten später zu einem weiteren Unfall in Fahrtrichtung München. Ein mutmaßlich Unfallbeteiligter des ersten Unfalles geriet als Fußgänger auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von einem Laster überrollt. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Telefon 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise geben können. Insbesondere sucht die Polizei Ersthelfer der ersten Unfalles als Zeugen, die bereits weiter gefahren waren.

Aktuell (Stand: 9.50 Uhr) ist die Autobahn A8 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Autobahnmeisterei leitet den Verkehr in Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Aichelberg aus. Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird an den Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt ausgeleitet. Wie lange die Autobahn noch gesperrt ist, kann noch nicht gesagt werden.

+++++++

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell