Ulm (ots) - Gegen 15.24 Uhr war der 29-Jährige vollständig entkleidet in der Steinheimer Straße unterwegs. Zahlreiche Zeugen beobachteten wohl wie der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Deshalb verständigten sie die Polizei. Die traf den Mann kurz darauf und wieder bekleidet in seinem Fahrzeug an. Den ...

mehr