Zahlreiche Fahrer und Fahrzeuge nahm die Polizei am Sonntag in Biberach unter die Lupe.

Wie in der Vergangenheit mehrfach angekündigt, hatte die Polizei auch am vergangenen Wochenende einen verstärkten Blick auf getunte Autos und deren Fahrer. Im Rahmen der Biberacher Car Days Veranstaltung war die Polizei am Sonntag zwischen 9 Uhr und 16.30 Uhr mit mehreren Streifen im Stadtgebiet von Biberach unterwegs. Insgesamt kontrollierte die Polizei 25 Fahrzeuge, darunter 20 Pkw und fünf Motorräder sowie die jeweiligen Fahrzeuglenkenden. 18 Fahrzeuge beanstandete die Polizei bei ihren Kontrollen. Zwei Fahrzeuge wurden sichergestellt, da Manipulationen an den Steuergeräten festgestellt wurden. Drei Fahrzeuge waren als verkehrsunsicher eingestuft worden, da die Besitzer unzulässige Veränderungen an der Luftfederung durchgeführt hatten. Bei fünf Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. In einem Fall stießen die Ermittler auf gefälschte Prüfdokumente einer Untersuchungsstelle. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Bei der Anfahrt zu der Veranstaltung fiel den Spezialisten der Kontrollgruppe gegen 10 Uhr ein Mercedes AMG in der Waldseer Straße auf. Der 59-Jährige hatte an seinem hochmotorisierten Fahrzeug im Front- und Heckbereich zusätzliche LEDs verbaut. Das ist nicht zulässig, so die Polizei. Der AMG wurde bei einem Sachverständigen in Biberach vorgeführt. Der begutachtete das Fahrzeug und stellte weitere erhebliche Mängel fest. So waren in den Lüftungsschlitzen ein Gerät zur Warnung von Blitzern verbaut. Die Fahrt war danach für den 59-Jährigen beendet und auf ihn kommen Anzeigen zu.

Die Polizei wird ihre gezielten Kontrollen fortsetzen. Sie weist darauf hin, dass Bürger auch weiterhin auffällige Autos melden können. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

