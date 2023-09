POL-BO: Ein Taxi, 39 Mängel: Dieses Cockpit leuchtet wie ein Weihnachtsbaum

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt am Montag, 18. September, in der Schwimmhalle an der Höntroper Straße 99 in Bochum-Höntrop fahndet die Kripo nach einem männlichen Tatverdächtigen. Es werden Zeugen gesucht. Nachdem eine Schülerin ihrem Sportlehrer (46, aus Hattingen) gegen 12.30 Uhr berichtet hatte, dass sich eine fremde Person in der Umkleide aufhalte, ging ...

mehr