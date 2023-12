POL-LB: Korrektur zur Pressemeldung: Fehlalarm in Schule sorgt für Großeinsatz der Polizei

Ludwigsburg (ots) - Ein 20 Jahre alter Mann befindet sich seit Mittwochnachmittag (06.12.2023) in Untersuchungshaft, da er im Verdacht steht, am Tag zuvor gegen 15:00 Uhr in einem Supermarkt in der Rielinghäuser Straße in Marbach am Neckar einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Ein 54 Jahre alter ...

mehr