Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Betrunken und zu schnell unterwegs

Am Sonntag musste eine Betrunkene in Erolzheim ihren Führerschein abgeben.

Ulm (ots)

Aufgrund der schnellen Fahrweise in der Biberacher Straße wurde gegen 21.30 Uhr eine Kia-Fahrerin kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 33-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Polizisten. Die Fahrerin war aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung nicht mehr in der Lage, ein Fahrzeug zu führen. Da wohl auch ihr 44-jähriger Beifahrer alkoholisiert war, mussten sie das Fahrzeug stehen lassen. Die Frau musste anschließend mit der Polizei in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein und nahmen ihren Fahrzeugschlüssel in Verwahrung.

Am frühen Montagmorgen, gegen 3.15 Uhr, stellten die Beamten bei Kontrollen fest, dass erneut mit dem Kia gefahren wurde. Das Auto stand in einem Wohngebiet vor der Wohnung des 44-Jährigen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann wohl mit einem Zweitschlüssel mit dem Kia fuhr. Da er ebenfalls alkoholisiert war musste auch er Blut abgeben und erwartet nun ebenso eine Anzeige. Um einer weiteren Trunkenheitsfahrt vorzubeugen nahmen nahmen die Beamten des Polizeipostens Ochsenhausen auch den Zweitschlüssel in Verwahrung.

++++0827690 0828240 (JS)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell