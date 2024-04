Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vorfahrt missachtet

Am Montag erlitt ein Rollerfahrer bei einem Unfall in Riedlingen leichte Verletzungen.

Um 13.45 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Opel Corsa vom verkehrsberuhigten Bereich der Straße Käshof in die Straße Wasserstapfe ein. Dabei übersah sie wohl einen 15-Jährigen. Der kam mit seinem Roller von links und war in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. Obwohl noch beide mit ihren Fahrzeugen abbremsten kam es zur Kollision. Der Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel auf 1.000 Euro, den am Roller auf 500 Euro.

