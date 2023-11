Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1320) Mit Hammer angegriffen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (11.11.2023) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen in Nürnberg Langwasser. Weil auch ein Hammer im Spiel war, ermittelt nun die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise.

Zwei junge Männer (17, 20) und eine junge Frau (19) gingen gegen 14:00 Uhr zur Wohnung eines 16-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Imbuschstraße. Als der Jugendliche öffnete, gingen die drei unvermittelt auf ihn los. Hierbei soll es auch zu Schlägen mit einem Hammer in Richtung des 16-Jährigen gekommen sein. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung nach außen vor das Anwesen, wo die drei Personen weiter auf den Jugendlichen eingeschlagen haben sollen.

Nachbarn alarmierten schließlich wegen der lautstarken Auseinandersetzung den Notruf. Kurz darauf waren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd vor Ort und trafen alle vier Beteiligten an.

Auf Grund der potentiell lebensgefährlichen Schläge mit dem Hammer leiteten die Beamten in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 20-Jährigen ein. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde diesbezüglich Haftantrag gestellt. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat noch am Samstag das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

