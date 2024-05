Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Brand einer Lagerhalle (15.05.2024)

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, ist es in einer Lagerhalle in der Claude-Dornier-Straße 22 zu einem Brandausbruch gekommen. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr waren bereits im vorderen Bereich offene Flammen sichtbar. In diesem Bereich stand ein LKW, unmittelbar neben dem Lkw befand sich eine Segelyacht, welche vermutlich durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Durch die sofortigen Löschmaßnahmen verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf weitere in der Lagerhalle befindliche Fahrzeuge. Der Schaden wird aktuell auf rund 350.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

