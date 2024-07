Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Rettung aus unwegsamen Gelände

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 25.07.2024,wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:25 Uhr zu einer Patientenrettung aus dem Waldgebiet "Am Bilsteiner Kopf" alarmiert. Aufgrund der Meldung wurde durch die Leitstelle parallel ein Rettungshubschrauber mit einer Seilwinde aus Dortmund angefordert. An der Einsatzstelle war eine Person eine Felswand heruntergestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Die Person wurde durch die Feuerwehr Ennepetal bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt, und anschließend für den Transport vorbereitet. Die Patientenrettung mit dem Hubschrauber konnte aufgrund der Örtlichkeiten nicht durchgeführt werden. Die Person wurde durch die Feuerwehr mittels einer Schleifkorbtrage aus dem Waldgebiet gerettet . Im Einsatz war die Hauptamtliche Wache und die Löschgruppe Külchen. Der Grundschutz für das Stadtgebiet Ennepetal wurde durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt. Der Einsatz endete um 23:12 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell