Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Essenslieferantin bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein räuberischer Diebstahl beschäftigte die Polizei am späten Sonntagabend in der Wormser Straße. Eine 23-jährige Lieferantin war gegen 21:30 Uhr gerade dabei, Essen auszuliefern, als sich ein Mann an ihrem Wagen zu schaffen machte. Der Dieb lehnte sich ins Fahrzeuginnere und nahm Bargeld aus dem privaten Portemonnaie der Frau. Als diese den Langfinger bemerkte, versuchte sie, den Mann festzuhalten. Dem Täter gelang es aber, sich zu befreien und mit einem Fahrrad zu flüchten. Laut Beschreibung ist der Tatverdächtige zirka 30 Jahre alt. Er hat eine dunkle Hautfarbe und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Jacke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist der Mann mit dem Zweirad aufgefallen? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

