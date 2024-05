Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Wagen eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Ein 35-jähriger Autobesitzer wurde am Wochenende Opfer eines Diebstahls. Seinen Audi A5 parkte er in der Max-Planck-Straße. Dort stand der Wagen von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, am Straßenrand. Die Täter durchwühlten das Innere des Pkw und nahmen Papiere, ein Handyladekabel und Laufschuhe der Marke Nike mit. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise zu den Tätern werden unter der 0631 369-2150 entgegengenommen. |kfa

