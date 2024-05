Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxifahrt nicht bezahlt

Kaiserslautern (ots)

Da hatte der Fahrgast wohl am Ende der Fahrt etwas vergessen. Wie ein Taxifahrer der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, chauffierte er einen Mann vom Hauptbahnhof aus in die Hochstraße. Dort stieg der Gast aus und ging, ohne die Fahrt zu zahlen, einfach davon. Die Polizei ermittelte im Anschluss einen 32-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts des Zechbetrugs rechtfertigen. |kfa

