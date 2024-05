Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Großübung am Samstag in Nordhorn - Polizei informiert Öffentlichkeit vorab

Osnabrück/Nordhorn (ots)

Mit einer großen Übung auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn AG in Nordhorn bereiten sich Polizei, Feuerwehr- und Rettungskräfte am Samstag (25.05.24) den ganzen Tag auf künftige Großeinsätze vor. Wichtigste Botschaft vorab: Für die Einwohnerinnen und Einwohner rund um Nordhorn dürfte die Großübung keine großen Auswirkungen haben. "Wir üben zu einem Großteil auf einem Privatgelände. Die Bürger in Nordhorn können beruhigt sein, die Übung wird keine großen Auswirkungen auf ihren Alltag haben. Wir appellieren, keine Falschmeldungen oder Gerüchte über vermeintliche Echtlagen in Umlauf zu bringen. Es ist und bleibt nur eine Übung!", so Marco Ellermann, Sprecher der verantwortlichen Polizeidirektion Osnabrück.

Schwerpunkt der Übung wird das Vorgehen bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen sein, etwa einem Terrorangriff mit vielen Verletzten. Rund 800 Einsatzkräfte aus ganz Niedersachsen sowie 100 Darstellende werden teilnehmen. Auch Innenministerin Daniela Behrens, Landespolizeidirektor Ralf Leopold, Landrat Uwe Fietzek, der Osnabrücker Polizei-Chef Oliver Voges und Bürgermeister Thomas Berling sowie zahlreiche Gäste der beteiligten Organisationen werden sich am Samstag vor Ort einen Eindruck verschaffen.

Ziel solcher Übungen ist es, die eigene Handlungssicherheit zu stärken, die behördenübergreifende Zusammenarbeit zu intensiveren sowie die gemeinsame Kommunikation wie auch den Informationsaustausch auszubauen und Netzwerke zu etablieren. Derartige Übungen werden regelmäßig in Niedersachsen durchgeführt.

Bürgerinnen und Bürgern können sich bei etwaigen Rückfragen an die Polizeidienststelle in Nordhorn unter 05921/3090 wenden.

