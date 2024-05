Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Medien-Einladung: Blaulicht-Behörden üben für den Ernstfall - 800 Einsatzkräfte aus ganz Niedersachen an Großübung beteiligt - Innenministerin vor Ort

Osnabrück/Nordhorn (ots)

Sehr geehrte Medienvertretende,

im Vorgriff auf die Europameisterschaft und die anstehende Europawahl, veranstaltet die Polizeidirektion (PD) Osnabrück am 25. Mai 2024 - in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim und der Stadt Nordhorn - eine der größten gemeinsamen Übungen von Blaulicht-Behörden (u.a. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, DLRG) in Niedersachsen. Rund 800 Einsatzkräfte und 100 Darsteller werden teilnehmen. Auch Innenministerin Daniela Behrens wird im Laufe der Übung (gegen 12.30 Uhr) erwartet.

Da die Übung auf einem privaten Gelände stattfindet, sind keinerlei Auswirkungen auf den öffentlichen Straßenverkehr und auf die Bevölkerung zu erwarten! Schwerpunkt der Übung ist das Vorgehen bei einem Terroranschlag, auch mit einer größeren Anzahl an Verletzten und Getöteten, die auch möglichst realitätsnah von Darstellern simuliert werden. Weitere Szenarien werden hinzukommen, um das Zusammenspiel der Sicherheitsbehörden auf die Probe zu stellen.

Neben der Innenministerin werden sich u.a. Landespolizeipräsident Ralf Leopold, Landrat Uwe Fietzek, Polizeivizepräsidentin Andrea Menke und der Leitende Kriminaldirektor Oliver Voges (beide PD Osnabrück) wie auch Bürgermeister Thomas Berling sowie zahlreiche weitere Gäste der beteiligten Organisationen, vor Ort ein eigenes Bild von der Bewältigung dieser großen Einsatzlage machen.

Die Großübung findet statt am:

Samstag, den 25. Mai 2024,

09:00- 13:30 Uhr, Bentheimer Eisenbahn AG Otto-Hahn-Straße 1 48529 Nordhorn

Hinweise:

Sie haben die Möglichkeit, die Übung nach vorheriger Anmeldung live zu verfolgen. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme an und bringen jeweils eine (gelbe) Warnweste mit, die zwingend während der Übung getragen werden muss.

