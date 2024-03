Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Opperhausen, Am Berghof. Zeitraum: Samstag, 09. März 2024, 16:00 Uhr bis Montag, 11. März 2024, 07.45 Uhr. Unbekannte Täterschaft machte sich im genannten Tatzeitraum an einem abgestellten VW- Transporter gewaltsam zu schaffen und es wurden alle vier Reifen beschädigt. Anwohner aus Opperhausen, insbesondere aus der Straße Am Berghof, werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug aufgenommen. Der angerichtete Schaden wurde auf 300.-EUR geschätzt.

