POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Northeim (ots) - Northeim OT Höckelheim, Autobahn 7 / Rückhaltebecken, Montag, 01.01.2024 bis Donnerstag, 07.03.2024, 07.30 Uhr Northeim OT Hillerse, Autobahn 7 / Rückhaltebecken, Tatzeitraum s.o. HÖCKELHEIM/HILLERSE (Wol) - Im Zeitraum vom 01.01.2024 bis Donnerstag, den 07.03.2024 ca. 07.30 Uhr konnten unbekannte Personen Baumaterialien von sogenannten Rückhaltebecken an der Autobahn 7 stehlen. Die Rückhaltebecken befinden sich in den Ortsteilen Höckelheim und ...

mehr