POL-NOM: Versicherungskennzeichen nicht gewechselt

Uslar (ots) - Uslar (La) - Am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr kam es in der Jahnstraße zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Uslarerin. Diese war mit ihrem Rollator in der Jahnstraße unterwegs, wurde durch zwei junge Frauen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im Anschluss bemerkt sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Uslar (Tel.: 05571-8006-0) in Verbindung zu ...

