POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Sebexen

Einbeck (ots) - Einbeck, Otto-Hahn-Straße Sonntag, 10.03.24, 02.57 Uhr Unbekannte Täter sprengten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag einen Zigarettenautomaten in der Einbecker Nordstadt. Die Schadenhöhe durch die Beschädigung und die Entwendung kann bislang noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: ...

