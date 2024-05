Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Einladung für Medienvertreter: Demokratie schützen mithilfe von KI - Osnabrücker Schüler starten neuartiges Projekt

Osnabrück (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

demokratiefeindliche Inhalte nehmen im Internet immer mehr zu. Gerade in sozialen Netzwerken werden diese besonders einfach und schnell verbreitet. Künstliche Intelligenz (KI) kann dazu beitragen, entsprechende Inhalte schnell und ohne große technische Kenntnisse zu entlarven. Warum nicht also KI nutzen, um demokratiefeindliche Inhalte zu enttarnen und in Zusammenarbeit mit Schülern neue Wege bei der Vermittlung von Medien- und Demokratiekompetenzen an Schulen gehen? Hier setzt das bundesweit neuartige Osnabrücker Schulprojekt "DemoKI" an.

Gemeinsam laden die Projektpartner, Regionales Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück, Polizei Osnabrück und Friedensschule Osnabrück - in Anlehnung an den bevorstehenden Tag des Grundgesetztes - Sie zu einer umfassenden Vorstellung des innovativen Projektes ein.

Die Veranstaltung findet statt am:

Mittwoch, den 22. Mai 2024,

11.00-12.00 Uhr, Friedensschule Osnabrück, Hakenstraße 13 49074 Osnabrück

Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen. Bitte melden Sie sich dazu unter der u. g. Erreichbarkeit an. Der Termin ist für Foto- und Videoaufnahmen geeignet.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell