Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Zwei Menschenleben gerettet - Polizeipräsident belobigt Polizisten aus Ostfriesland

Osnabrück, Lingen, Meppen, Emden, Leer, Aurich, Wittmund (ots)

Der Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, Michael Maßmann, würdigte am 24.04. in Osnabrück den herausragenden Einsatz von drei Polizisten aus Ostfriesland und sprach eine öffentliche Belobigung aus. Eine besondere Auszeichnung, die in der Polizei nur sehr selten verliehen wird. Maßmann: "Ihr Handeln unter dem Einsatz des eigenen Lebens verdient größten Respekt und höchste Wertschätzung. Sie haben zwei Menschenleben gerettet, dafür ist Ihnen die Polizei Niedersachsen zutiefst dankbar. Besser kann man der Beschreibung "Freund und Helfer" nicht gerecht werden."

Was war passiert? Am 16.03.24 reagierten Polizeihauptkommissar Frielinghaus und Polizeikommissar Sabath bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hage, Landkreis Aurich, blitzschnell. Als sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen am Ort des Geschehens eintrafen, brannte der Keller des Mehrfamilienhauses. Der gesamte Flur war bereits verraucht. Am Fenster einer Parterrewohnung befand sich eine 74-jährige Frau in akuter Gefahr. Der Flur des Gebäudes war bereits von Rauch erfüllt, die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren noch nicht eingetroffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die ältere Dame nicht mehr in der Lage, das Haus eigenständig zu verlassen. Ohne lange zu zögern, betraten die Polizisten den stark verrauchten Flur, verschafften sich unter Einsatz ihres eigenen Lebens mittels Schlüssel Zugang zur Wohnung und geleiteten die Frau durch den heißen Rauch ins Freie. Durch ihren schnellen und mutigen Einsatz haben sie der älteren Dame das Leben gerettet. Die beiden Beamten wurden durch das Feuer leicht verletzt.

In einem anderen Fall wurde Polizeikommissar Feith für sein beispielloses Engagement geehrt. Er befand sich am 14.02.24 im Dienst auf der Insel Norderney. Kurz vor Mitternacht wurde er mit seinem Kollegen zu einer jungen Frau gerufen, die in der Nordsee zu ertrinken drohte. Trotz widriger Umstände, wie starkem Wellengang und Außentemperaturen von ca. 5 Grad Celsius, zögerte er keine Sekunde und kam der Frau zu Hilfe. Im schultertiefen Wasser gelang es ihm, die junge Frau zu ergreifen. Nachdem er sie beruhigt hatte, zog er sie an Land. Im Anschluss wurde die junge Frau in einem Krankenhaus behandelt. PK Feith rettete die junge Frau durch seinen tapferen Einsatz vor dem Ertrinken.

