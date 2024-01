POL-SE: Elmshorn - Unfallverursacher durchfährt Hecke, beschädigt anschließend Pkw Und flüchtet unerkannt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Samstagmittag (20.01.2024) ist es in der Straße "Redderberg" zu einem Brandgeschehen in einer Lagerhalle eines Reiterhofes gekommen, bei dem die Lagerhalle zerstört und ein angrenzender Gebäudeteil beschädigt wurden. Näheres zum Brandgeschehen ist auch der Pressemitteilung vom Kreisfeuerwehrverband Segeberg vom 20. Januar 2024 unter dem ...

