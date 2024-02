Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Busfahrer bleibt an geparktem Auto hängen - 20.000 Euro Schaden

Mannheim-Schwetzingerstadt. (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Keplerstraße. Ein 48-jähriger Busfahrer befuhr die Keplerstraße in Fahrtrichtung der Heinrich-von-Stephan-Straße und blieb im Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda hängen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

