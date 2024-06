Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Brand in Mehrfamilienhaus - Rauchmelder warnt rechtzeitig

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 18.06.2024, gegen 21:40 Uhr, hat ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienwohnhaus in WT-Waldshut ausgelöst. Nachdem Bewohner auch Rauchgeruch im Haus wahrnahmen, wurden die Rettungskräfte verständigt. In der betroffenen Wohnung war niemand anwesend, weshalb die Feuerwehr die Wohnungstüre öffnete. In der verrauchten Wohnung fand sich im Badezimmer ein verschmortes Elektrogerät, das zum Laden am Stromnetz angeschlossen war. Ein Schrank hatte deshalb zu glimmen begonnen und den Rauchmelder aktiviert. Es entstand nur geringer Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen im Einsatz.

