Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stadt -- Kartäuserstraße

Schlossbergring -- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - die Polizei sucht Zeugen !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 18.06.2024 - 15.52 Uhr

Eine 65-Jährige befuhr zur genannten Zeit die Kartäuserstraße in Richtung Innenstadt. Sie beabsichtigte, nach rechts auf den Schlossbergring abzubiegen und ordnete sich dafür auf dem Rechtsabbiegestreifen ein.

Auf dem links daneben befindlichen Fahrstreifen für den Geradeausverkehr fuhr ein Pkw an der 65-Jährigen vorbei und streife deren Pkw vorne llnks am Kotflügel. Hierbei enstand an deren Pkw Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei dem geschädigten Pkw handelt es sich um einen grünen Pkw der Marke Jeep.

Weder zum Verursacher selbst noch zum Pkw ist etwas bekannt.

Wer entsprechende Angaben machen kann, die den polizeilichen Ermittlungen dienen könnten, wird gebeten, sich rund um die Uhr unter 0761 882 3100 zu melden.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

