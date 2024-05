Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bad Doberan (ots)

Am 22.05.2024 ereignete sich um 19:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Nienhäger Chaussee in Bad Doberan. Hierbei kollidierten die PKW der deutschen 61-jährigen Fahrzeugführerin eines Skoda Octavias sowie des saudi-arabischen 37-jährigen Fahrzeugführers eines VW Passates. Der Skoda wollte den Parkplatz des Discounters Netto in Richtung Nienhagen verlassen. Hierbei missachtete die Fahrzeugführerin die Vorfahrt des aus Richtung Nienhagen kommenden VWs. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur anschließenden Beobachtung ins Südstadtklinikum Rostock sowie ins Sana Klinikum Bad Doberan verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden im späteren Verlauf durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrbahn wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gereinigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60 000 Euro. Die Fahrbahn wurde unmittelbar nach dem Unfall für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Anschließend wurde bis zur vollständigen Beräumung der Unfallstelle um 21:45 Uhr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. gefertigt: Isabell Damaschke Polizeikommissarin verantwortlich: Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

