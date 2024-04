Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Montagabend (22.04.2024), gegen 21:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd der BAB27, Richtungsfahrbahn Walsrode. Ein 35-jähriger Loxstedter wollte mit seinem PKW BMW auf die BAB27 auffahren, musste aber verkehrsbedingt halten, um einen Vorfahrtsberechtigten passieren zu lassen. Eine 35-jährige, die ebenfalls aus der Gemeinde Loxstedt stammt, übersah das Halten des BMW und fuhr mit ihrem Pkw Jaguar von hinten auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8.000 Euro und der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt, musste aber nicht rettungsmedizinisch versorgt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell