POL-CUX: Verkehrskontrolle auf der BAB27 deckt diverse Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auf

Cuxhaven (ots) - Geestland/Lintig. Am Sonntag, dem 21.04.2024, gegen 10.30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen Mercedes PKW in der Lamstedter Straße. Beim Fahrer, einem 23-jährigen Mann aus Vollersode, waren Hinweise auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln vorhanden. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Der Fahrer räumte den Konsum von Cannabis am Vorabend ein. Eine ...

