Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Umfangreiche Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Schiffdorf am vergangenen Wochenende

Cuxhaven (ots)

Bereich Schiffdorf/Hagen/Beverstedt/Loxstedt/BAB27. Das Polizeikommissariat Schiffdorf führte am vergangenen Wochenende umfangreiche Kontrollen durch.

Am Samstag (20.04.2024) wurde gegen 18:00 Uhr ein 15-jähriger Fahrer eines E-Scooters in Schiffdorf-Spaden kontrolliert, nachdem dieser eine Lichtzeichenanlage bei Rotlicht überquerte. Bei der Kontrolle stelle sich heraus, dass für das Fahrzeug keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung bestand. Dem Schiffdorfer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ebenfalls wurde ein Verfahren gegen den Fahrzeughalter eingeleitet, da er die Fahrt duldete. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, da es schon mehrfach nachweislich ohne Versicherung benutzt worden ist.

Gegen 19:30 Uhr fiel im Ortsteil Beverstedt-Bokel ein Quad auf, das anscheinend ohne Kennzeichen im Verkehr geführt worden ist. Der 22-jährige Fahrer trug ebenfalls keinen vorgeschriebenen Helm. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht nur nicht zugelassen und damit nicht versichert war, der Fahrer war auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 20:50 Uhr fiel auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven ein Pkw der Marke VW in Höhe der Anschlussstelle Stotel auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Pkw seit über einem Monat kein Versicherungsschutz mehr bestand. Entsprechend wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Kennzeichen entsiegelt und dem 26-jährigen aus Delmenhorst die Weiterfahrt untersagt.

In der Samstagnacht (20./21.04.2024) wurde gegen 00:55 Uhr im Bereich Loxstedt die 17-jährige Fahrerin eines Pedelec kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass das Fahrzeug sich gänzlich ohne Tretbewegungen fortbewegte und demnach als Kraftfahrzeug einzustufen war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht über die dann notwendige Haftpflichtversicherung verfügte. Der Bremerhavenerin wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen Sie und den Fahrzeughalter jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntagabend wurde im Bereich BAB27 / Anschlussstelle Geestemünde ein schwarzen Mercedes mit 52-jährigem Fahrer aus Bremerhaven kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zwar eine slowenische Fahrerlaubnis vorweisen konnte, diese allerdings aufgrund diverser gerichtlicher Entscheidungen gegen ihn nicht mehr gültig war. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Über das gesamte Wochenende kontrollierten die Beamten im südlichen Landkreis Cuxhaven verstärkt Fahrzeuge hinsichtlich baulicher Veränderungen an Fahrzeugen - sogenanntes Tuning. Hierbei wurden insgesamt 8 Fahrzeuge kontrolliert, die aufgrund von unzulässigen Veränderungen einen unvorschriftsmäßigen Zustand aufwiesen. Die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer müssen sich nun im Rahmen von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wurden die jeweiligen Zulassungsstellen für so genannte Mängelverfahren in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell