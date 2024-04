Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldung der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall in 27607 Geestland

Am 19.04.2024, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleintransporter in Geestland (Ortsteil Neuenwalde). Hierbei befuhr eine 44jährige Cuxhavenerin mit ihrem PKW Opel die Dorumer Straße (L119) in Fahrtrichtung Neuenwalde und beabsichtige nach links auf BAB 27 aufzufahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Kleintransporter Toyota eines 20jährigen aus der Wurster Nordseeküste. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Verkehrsunfallflucht in 27607 Geestland (mit Zeugenaufruf)

Am 19.04.2024, in der Zeit zwischen etwa 11:30 und 12:30 Uhr, wurde ein in Geestland (OT Langen), dortiger Fahrbahnrand der Sieverner Straße (L135) Höhe Hausnummer 29, geparkter PKW Mercedes durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743-928-0) zu melden.

