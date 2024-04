Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Norddeutsche Allianz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern - Beteiligung auch durch die Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Norddeutsche Allianz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern: Heute, am 18.04.2024, enden die Durchsuchungsmaßnahmen in sechs Bundesländern.

Insgesamt wurden mehr als 300 Durchsuchungsbeschlüsse mit insgesamt 634 Einsatzkräften vollstreckt.

Auch die Polizeiinspektion Cuxhaven beteiligte sich an der Aktion. Insgesamt wurden am gestrigen Mittwoch sieben Durchsuchungsbeschlüsse im gesamten Landkreis und der Stadt Cuxhaven vollstreckt. Hierbei wurden diverse digitale Datenträger sichergestellt, welche nun ausgwertet werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/105578/5760431

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell